«Короля делает свита»: Путин прокомментировал победу Байдена на выборах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что развитие отношений РФ и США в ближайшие годы будет зависеть от того, кого избранный американский президент Джо Байден возьмет в свою администрацию.

«Это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторю еще раз: он (Байден) человек очень опытный, всю жизнь в политике», - отметил Путин в беседе с журналистами после большой пресс-конференции.

Также Владимир Путин напомнил о существовании известной формулы: «Короля делает свита».

«Хотя мы уже видим претендентов на ключевые должности», - подытожил президент РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на американских выборах. Глава России выразил готовность к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома.