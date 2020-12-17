Путин рассказал о планах появления в России «лайт-вакцины» от коронавируса

Российский президент Владимир Путин сообщил о планах специалистов центра Гамалеи создать «лайт-версию» вакцины против коронавирусной инфекции.

По словам российского лидера, особенностью новой вакцины называется более короткий период выработки антител. Кроме того, вакцинироваться предполагается в «один укол».

По словам Путина, преимуществом станет массовая вакцинация, хотя «лайт-вакцина» будет предусматривать чуть меньшую степень защиты от коронавирусной инфекции: около 80 процентов.

«Делать одну только прививку, она будет работать покороче. Уровень защиты будет поменьше, но все равно до 80 процентов будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов», - сказал Путин.

По словам главы государства, можно рассмотреть возможность создания такой вакцины совместно с иностранными партнерами.

В ходе пресс-конференции Путин также указывал на эффективность и безопасность российских вакцин. Более того, не было зафиксировано ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в РФ.