Путин заявил, что локдаун из-за COVID-19 не потребуется
В России за сутки выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом.
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В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в введении локдауна в стране на фоне пандемии COVID-19 не будет необходимости, если россияне будут соблюдать меры по борьбе с коронавирусом и рекомендации санитарных врачей.
«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет...Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», - сказал глава государства.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 28 214 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом. На данный момент в стране болеют новой инфекцией 510 977 человек.