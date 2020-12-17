Путин заявил, что локдаун из-за COVID-19 не потребуется

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в введении локдауна в стране на фоне пандемии COVID-19 не будет необходимости, если россияне будут соблюдать меры по борьбе с коронавирусом и рекомендации санитарных врачей.

«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет...Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», - сказал глава государства.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 28 214 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране выявили 2 762 668 заразившихся коронавирусом. На данный момент в стране болеют новой инфекцией 510 977 человек.