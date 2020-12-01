Названы условия передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

В Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании. При этом они быстро разрушаются, поэтому младенец защищен только пока получает грудное молоко.

«Антитела могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются», - подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, случаи регистрации антител к COVID-19 у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших вирус, на данный момент уже известны, передает РИА Новости.

Ранее специалист Роспотребнадзора обозначил, что у всех кормящих женщин будет наблюдаться различная концентрация антител к COVID-19, определяющаяся характером заболевания, которым они переболели. Бессимптомные больные, возможно, не имеют достаточно антител для выработки иммунной защиты.