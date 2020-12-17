Ученые предупредили о катастрофических темпах таяния льдов Гренландии

Из-за катастрофических объемов таяния льда в Гренландии существенно увеличится уровень моря к 2100 году. Ученые Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии скорректировали свои прогнозы относительно исчезновения ледникового покрова в регионе с учетом текущей концентрации углекислого газа.

В частности, исследователи предрекли развитие более страшного сценария, нежели предполагалось до этого. При сохранении текущего темпа потепления уровень моря к концу века поднимется до 18 сантиметров. Тогда как ранее ожидались другие цифры - 10 сантиметров. Всего остров потеряет на 60% больше ледникового покрова, чем рассчитывалось ранее.

В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Communications, использовалась климатическая модель MAR, ранее уже определившая скорость сокращение ледяного щита Гренландии. Ученые уточнили сведения об облачности и добавили улучшенное разрешение модели.

Влияние глобального потепления на ледниковый покров в Гренландии, постепенно уменьшающийся с каждым последующим годом, привело к необратимым изменениям. В настоящий момент проходящие на территории острова снегопады не могут восполнить потери в объеме ледников, заменив уходящий в океан лед.