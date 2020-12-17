Путин рассказал, за что поднимет бокал в новогоднюю ночь
Президент РФ заявил, что в его семье главным тостом всегда является один - за Россию.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что в новогоднюю ночь поднимет бокал за Россию.
«В моей семье главным тостом всегда является один - за Россию», - заявил глава государства.
Путин также рассказал, что тостов на Новый год будет много. Он, как и все россияне, поднимет бокал за семью, близких, друзей и коллег.