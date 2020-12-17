В стране и мире Большая пресс-конференция Владимира Путина Путин рассказал, за что поднимет бокал в новогоднюю ночь Анна Назайкина Президент РФ заявил, что в его семье главным тостом всегда является один - за Россию. © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что в новогоднюю ночь поднимет бокал за Россию. «В моей семье главным тостом всегда является один - за Россию», - заявил глава государства. Путин также рассказал, что тостов на Новый год будет много. Он, как и все россияне, поднимет бокал за семью, близких, друзей и коллег. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика