«Белая и пушистая»: Путин сравнил поведение РФ и Запада на международной арене

Российский президент Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за граждан страны и будет делать все для блага России. Также лидер РФ подчеркнул, что Россия в сравнении с Западом является «белой и пушистой».

«По поводу того, что мы белые и пушистые. Чувствуем ли какую-то ответственность за то, что происходит? Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией», - отметил президент во время ежегодной большой пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что это касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Президент напомнил, что решение было сделано на основе волеизъявления народа. Так Владимир Путин ответил на вопрос иностранного журналиста, считает ли он, что несет ответственность за непростые отношения России с США, или же российские власти «белые и пушистые».

«По сравнению с вами (Западом) да, так и есть», - подытожил российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что гонка вооружений с участием США уже случилась. По словам Путина, РФ сохраняет готовность к продолжению диалога, к сохранению СНВ-3. Но для этого нужна реакция со стороны американских партнеров. В противном случае СНВ-3 перестанет существовать.