Путин заявил, что семьи с детьми получат выплаты к Новому году
Выплата полагается на каждого ребенка, уточнил президент.
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Семьи с детьми до семи лет получат выплаты к Новому году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в финале большой пресс-конференции.
Глава государства уточнил, что до мероприятия переговорил на эту тему с администрацией президента и правительством.
«Мы договорились о том, что тоже сделаем нашим детям подарок... Всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по пять тысяч рублей», - сказал Путин.
Президент уточнил, что выплата положена на каждого ребенка в семье от 0 до семи лет включительно.