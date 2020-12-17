Путин заявил, что семьи с детьми получат выплаты к Новому году

Семьи с детьми до семи лет получат выплаты к Новому году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в финале большой пресс-конференции.

Глава государства уточнил, что до мероприятия переговорил на эту тему с администрацией президента и правительством.

«Мы договорились о том, что тоже сделаем нашим детям подарок... Всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по пять тысяч рублей», - сказал Путин.

Президент уточнил, что выплата положена на каждого ребенка в семье от 0 до семи лет включительно.