Путин раскрыл секрет семейного счастья

Российский президент Владимир Путин полагает, что главный секрет семейного счастья – это любовь.

Об этом глава российского государства заявил в ходе большой пресс-конференции.

При этом Путин подчеркнул, что любовь является универсальным понятием, которое должно лежать не только в основе взаимоотношений не только на уровне семьи, но и на международном уровне.

«Что касается секрета семейного счастья. Это любовь.<...> "то понятие универсального характера. Оно должно лежать и в основе отношений в семье, и в основе международных отношений», - заявил российский лидер.

Однако не секрет, «это все знают», добавил Путин.

Во время большой ежегодной пресс-конференции Путин также поделился, какие книжки читаем своим внукам. По словам главы государства, это сказки Самуила Маршака.