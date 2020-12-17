«Считаете, что мы придурки?»: Путин жестко ответил на вопрос об отношениях с Западом

Россия по сравнению со странами Запада «белая и пушистая». Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос BBC в ходе большой пресс-конференции.

Журналист задал вопрос, не считает ли президент себя ответственным за «плачевное состояние» отношений Москвы с западными странами.

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах РФ», - ответил Путин.

Глава государства отметил, что главная проблема заключается в нежелании США и стран НАТО договариваться с Россией. В то же время альянс подступает к российским границам, а Вашингтон выходит из ключевых соглашений, в частности ДРСМД и ДОН, а также размещает военные базы по всему миру.

«Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Вот и ответьте сами себе на вопрос, кто тут белые и пушистые, а кто колючий и агрессивный», - сказал Путин.

В заключение президент процитировал кота Леопольда из известной серии мультфильмов: «Ребята, давайте жить дружно».