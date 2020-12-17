Путин рассказал, какие книги читает внукам
По словам президента, у советских и российских авторов много хороших сказок.
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Во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что читает своим внукам сказки советского поэта, автора популярных детских книг Самуила Маршака.
«Маршака, например, “Двенадцать месяцев". Есть и другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», - сказал глава государства.