Путин оценил идею ввести сертификаты для привившихся от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от COVID-19. При этом, по его словам, они также могут быть переносчиками заболевания.

«Международные сертификаты - можно об этом говорить, хотя известно хорошо, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками», - отметил президент во время ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19, препарат доставлен во все субъекты. По информации Минздрава, все регионы страны подготовлены к принятию вакцины, ранее были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков.