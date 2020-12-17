Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо
Такое вмешательство всегда работает «как граната», отметил президент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что в ситуации в Белоруссии налицо вмешательство извне. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции.
Вмешательства во внутренние дела страны, подчеркнул он, быть не должно, так как оно работает «как взрывное устройство, как граната».
«Не помогает никогда», - отметил Путин.
По словам президента, белорусскому народу надо дать разобраться в этой ситуации, также необходимо набраться терпения для изменений.