Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо

Президент России Владимир Путин считает, что в ситуации в Белоруссии налицо вмешательство извне. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции.

Вмешательства во внутренние дела страны, подчеркнул он, быть не должно, так как оно работает «как взрывное устройство, как граната».

«Не помогает никогда», - отметил Путин.

По словам президента, белорусскому народу надо дать разобраться в этой ситуации, также необходимо набраться терпения для изменений.