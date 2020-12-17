Путин предостерег от попыток переписать историю Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переписывание истории, в том числе событий Великой отечественной войны, пойдет во вред тем, кто делает это в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

Также российский лидер отметил, что РФ должна быть сильной и самодостаточной, в том числе в экономике, чтобы не допустить переписывания истории.

Владимир Путин подчеркнул, что россияне всегда гордились своей страной и теми, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. По словам президента, Россия не даст переписать историю ВОВ.

Президент также напомнил, что накануне Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. В резолюции содержится призыв ко всем государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами», в том числе и законодательно.