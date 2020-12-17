Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин положительно отозвался о новом российском пассажирском самолете Ил-114-300. По словам президента РФ, он представляет собой совершенно новую машину, а его первый полет, которой произошел вчера, является большим событием.

«Значит, по автопрому - у нас программы все развиваются. Вы, наверное, обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей…И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю», - сказал Путин.

По словам директора Ростеха Сергея Чемезова, новинка особенно актуальна для нашей страны, так как самолет не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.