Путин рассказал, как вырастут пенсии в 2021 году

В 2021 году пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции, на 6,3%. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4%... Индексация пенсий предусмотрена на 6,3%. Мы сделаем все для того, чтобы это обеспечить», - сказал он.

Путин отметил, что на фоне пандемии вопрос об индексации пенсий крайне важен. Глава государства также предложил подумать о тех категориях работающих пенсионеров, которые нуждаются в поддержке.