Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире большая пресс-конференция путина ТЕГИ

Путин напомнил о выгодах «Северного потока-2» для Европы

Светлана Иванова
15:35 17.12.2020
Проект выгоден для европейских стран, включая Германию, считать альтернативой дорогой американский СПГ нельзя, считает Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stephan Schulz ZB Glovallookpress

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено.

«Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки - 165 (км) что ли. Все, он практически завершен», - указал российский лидер.

Как пояснил глава государства в ходе большой пресс-конференции, этот проект выгоден для европейских стран, включая Германию. По мнению Путина, считать альтернативой закупки американского сжиженного природного газа нельзя, потому что СПГ обойдется Европе на 20 процентов дороже, чем российский газ.

«Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает - снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств», - сказал Путин.

Он добавил, что приобретение дорогого СПГ противоречит национальным интересам Европы в целом и Германии в частности, и это очевидные вещи, для понимания которых не нужно «быть газовиком или экономистом».

Президент выразил надежду, что новая администрация Белого дома, включая избранного главу США Джо Байдена, с уважением отнесутся к интересам европейских партнеров, которые вовлечены в строительство газопровода «Северный поток – 2». Путин призвал Вашингтон вернуться в режим добросовестной конкуренции на международных рынках, не заставляя Европу пренебрегать своими национальными интересами.

Сенат США 11 декабря 2020 года одобрил новые санкции против проектов «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Теперь документ должен подписать американский президент.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:27 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что пока не принял решение, пойдет ли он на выборы в 2024 году
13:31 В стране и мире
Google получил рекордный штраф за недостаточную фильтрацию в России
13:08 В стране и мире
Видео
В Харькове объявлен трехдневный траур по Кернесу
12:58 Армия
На международной планирующей конференции обсуждены порядок подготовки и проведения АрМИ-2021
12:46 В стране и мире
Макрон заразился коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
Видео
Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.