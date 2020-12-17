Путин напомнил о выгодах «Северного потока-2» для Европы

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено.

«Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки - 165 (км) что ли. Все, он практически завершен», - указал российский лидер.

Как пояснил глава государства в ходе большой пресс-конференции, этот проект выгоден для европейских стран, включая Германию. По мнению Путина, считать альтернативой закупки американского сжиженного природного газа нельзя, потому что СПГ обойдется Европе на 20 процентов дороже, чем российский газ.

«Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает - снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств», - сказал Путин.

Он добавил, что приобретение дорогого СПГ противоречит национальным интересам Европы в целом и Германии в частности, и это очевидные вещи, для понимания которых не нужно «быть газовиком или экономистом».

Президент выразил надежду, что новая администрация Белого дома, включая избранного главу США Джо Байдена, с уважением отнесутся к интересам европейских партнеров, которые вовлечены в строительство газопровода «Северный поток – 2». Путин призвал Вашингтон вернуться в режим добросовестной конкуренции на международных рынках, не заставляя Европу пренебрегать своими национальными интересами.

Сенат США 11 декабря 2020 года одобрил новые санкции против проектов «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Теперь документ должен подписать американский президент.