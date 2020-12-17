СМИ: москвич закрылся с ребенком в квартире и облился бензином

Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, в квартире с ним находится маленький ребенок. Он сообщил МЧС, что отец облился бензином и собирается поджечь себя, передает «360».

«В экстренные службы позвонил ребенок и сказал, что отец угрожает покончить с собой. На месте работают медики и полиция», - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Как сообщается, мужчина неадекватен, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехали пожарные, полиция и медики.