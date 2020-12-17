«Должны помнить об ответной реакции»: Путин прокомментировал публикации религиозных карикатур

Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации в СМИ карикатур на пророка Мухаммеда, подчеркнул, что оскорбляющие чувства верующих должны помнить об ответной реакции, при этом она не должна быть агрессивной.

Также российский лидер во время ежегодной большой пресс-конференции отметил, что РФ не может позволить себе оскорбительных выпадов в адрес различных конфессий, так как это может разрушить страну.

Владимир Путин также объяснил разницу между Россией и странами Европы.

«В некоторых западных странах мусульмане составляют 10% населения, но в основном это мигранты. А в России представители разных конфессий жили вместе веками», - отметил Путин.

Напомним, в октябре этого года в пригороде Парижа 18-летний местный житель на улице отрезал голову профессору истории за то, что тот показывал изображения, высмеивающие пророка Мухаммеда, в классе во время обсуждения свободы слова.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обезглавленный школьный учитель стал жертвой террористического акта.