СМИ: «Роскосмос» создаст корабль «Орленок» для полетов на Луну

В ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») прорабатывают вариант создания облегченной версии космического корабля «Орел», получившей условное название «Орленок», для организации пилотируемых полетов на Луну. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Планируется, что эта версия будет на 5 тонн легче базового "Орла". Корабль будет рассчитан на экипаж из двух человек», - приводит информагентство слова собеседника.

Источник также сообщил, что в связи с уменьшением экипажа с четырех человек в «Орле» до двух в «Орленке», у нового аппарата будет снижена масса системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

О необходимости срочно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для полетов на орбитальные станции ранее заявлял руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. При этом на тот момент о полетах на Луну речи не было.

О том, что «Орленка» могут использовать для полетов на Луну стало известно после того, как Рогозин написал в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен, и в связи с этим первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара».

Как объяснил собеседник агентства, из-за ограничений по выводимой двумя ракетами «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» массе по сравнению со сверхтяжелой ракетой появилась необходимость облегчения космического корабля «Орел».

Кроме того, по словам источника, новая схема осуществления миссии к Луне предусматривает сборку перелетного лунного комплекса (корабль «Орленок», лунный взлетно-посадочный комплекс и два разгонных блока) с использованием российской национальной станции на орбите Земли, полет комплекса на окололунную орбиту, посадку лунного взлетно-посадочного комплекса с двумя космонавтами. В отличие от американских миссий серии «Аполлон», когда на окололунной орбите оставался третий член экипажа, российский лунный перелетный комплекс в это время будет находиться в автономном полете.

Как ожидается, первая российская экспедиция будет работать на поверхности естественного спутника Земли несколько суток, после чего произойдет взлет, стыковка с лунным перелетным модулем и возвращение на нашу планету с посадкой на «Орленке».