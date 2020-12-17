Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Российский президент Владимир Путин считает, что страну больше нельзя называть «бензоколонкой», поскольку государство начинает слезать с «нефтегазовой иглы».

Как подчеркнул глава государства в ходе большой пресс-конференции, на это указывают доли секторов, за счет которых формируется бюджет России. В частности, 70%-ный вклад дают далеко не нефтегазовые доходы, пояснил российский лидер.

«70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов, и это является совершенно очевидным положительным элементом развития экономики», - заявил президент.

Если кто-то продолжает называть Россию страной-бензоколонкой, то это никаких оснований под собой не имеет, уверил Путин, продемонстрировав данные по источникам наполняемости бюджета.

«Доходы состоят из внутреннего производства на 6,2 триллиона рублей, НДС на товары 4,3 триллиона рублей, акцизов 900 млрд рублей, прочих налогов и сборов 5 триллионов рублей. Нефтегазовые доходы составляют 7,9 трлн рублей (7,2% ВВП)», - подчеркнул Путин, добавив, что на долю продажи нефти и газа приходится 25% всех доходов бюджета.

Вместе с тем Путин признал, что зависимость экономики от нефтегазового сектора пока сохраняется и этот фактор нужно «иметь в виду».