Путин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в течение полугода ситуация с коронавирусом в России изменится в лучшую сторону.

Также лидер страны во время ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что выход из кризиса зависит от того, когда «мы проведем вакцинацию и снимем ограничения».

Более того, Владимир Путин отметил, что на данный момент власти думают о возможности новых выплат на детей. Напомним, по решению президента России, семьи с детьми до 16 лет получили стимулирующие выплаты в связи с пандемией коронавируса в размере 10 тысяч рублей в июне и июле текущего года.

«Власти анализируют ситуацию», - подчеркнул президент.

Ранее лидер РФ Владимир Путин назвал главную проблему уходящего года. По мнению президента, ею стала пандемия коронавируса, которая наложила отпечаток на все стороны жизни.

