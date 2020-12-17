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«Предательство - самый большой грех»: Путин прокомментировал дело Сафронова

Анна Касаткина
14:44 17.12.2020
По словам президента, он готов посочувствовать Сафронову, если он оступился.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил свое отношение к делу советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова. Глава государства отметил, что может посочувствовать Сафронову, если он оступился, но решение должен принимать суд.

Путин подчеркнул, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность.

«Надо смотреть, какой он реально ущерб нанес, но предательство - самый большой грех», - сказал он.

Президент также добавил, что вопрос о помиловании Сафронова - это следующий этап после рассмотрения его дела судом.

Сафронова задержали в Москве 7 июля и предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов свою вину не признает.

До назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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