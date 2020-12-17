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Путин ответил на вопрос о деле Фургала

Виктория Ивашечкина
14:39 17.12.2020
По словам президента РФ, обвинения, выдвинутые против экс-губернатора Хабаровского края, оказались тяжелыми.
Путин ответил на вопрос о деле Фургала
© Фото: sledcom.ru, youtube, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам главы страны, у него с Фургалом были добрые отношения, проблем никаких не возникало.

Путин также подчеркнул, что политик работал исправно. Однако обвинения, выдвинутые против Фургала, оказались тяжелыми.

«Следствие по Фургалу работает, я же не звоню им каждый день, не требую новые данные», - подчеркнул президент во время ежегодной большой пресс-конференции.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля текущего года. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки. Сам бывший губернатор не признает свою вину.  

В конце ноября Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта.

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