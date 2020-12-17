Путин ответил на вопрос о деле Фургала

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам главы страны, у него с Фургалом были добрые отношения, проблем никаких не возникало.

Путин также подчеркнул, что политик работал исправно. Однако обвинения, выдвинутые против Фургала, оказались тяжелыми.

«Следствие по Фургалу работает, я же не звоню им каждый день, не требую новые данные», - подчеркнул президент во время ежегодной большой пресс-конференции.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля текущего года. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки. Сам бывший губернатор не признает свою вину.

В конце ноября Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта.