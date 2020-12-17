Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
По мнению президента, эта ситуация должна послужить уроком для публичных людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию со скандальным видео футболиста Артема Дзюбы.
«Он пускай там сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Влезать в личную жизнь - недостойно нормального общества. Ясно, к сожалению, что это всегда будет для публичных людей, он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Для него и для людей, которые живут публичной жизнью, это - хороший урок»,- сказал глава государства.
По словам президента, подобные ситуации не должны отражаться на профессиональной деятельности человека.