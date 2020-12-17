Путин заявил, что пока не принял решение, пойдет ли он на выборы в 2024 году

Владимир Путин пока не принял решение о том, пойдет он или нет на выборы в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе большой пресс-конференции.

«Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы в 2024 году», - сказал президент РФ.

Отвечая на вопрос о том, имело ли смысл вносить поправки в Конституцию, позволяющие баллотироваться на очередной президентский срок, Путин рассказал об универсальном правиле.

«У меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать», - объяснил глава государства.

Он добавил, что формально он имеет право участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Формально разрешение есть от народа. Делать это, не делать - посмотрю», уточнил президент.