В стране и мире Большая пресс-конференция Владимира Путина Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово Анна Назайкина По словам президента РФ, Эрдоган готов «идти до конца», если это будет выгодно для Турции. © Фото: Пресс-служба президента РФ Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал об общении с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. «У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные взгляды, но он человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет», - сказал Путин. По мнению президента РФ, Эрдоган действует в интересах своей страны, и в случае, если он считает, что то или иное решение будет выгодно для государства, он будет «идти до конца». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика