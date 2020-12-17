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Путин рассказал о программе финансовой помощи для семей с детьми

Светлана Иванова
14:17 17.12.2020
По словам Путина, наиболее уязвимыми из-за падения доходов в период пандемии коронавируса являются семьи с детьми, поэтому для их поддержки была выстроена целая программа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о мерах поддержки, которые оказывает государство россиянам в период пандемии от коронавируса.

Как подчеркнул российский лидер, граждане из разных возрастных категорий могут воспользоваться программами социальной поддержки.

По словам Путина, наиболее уязвимыми из-за падения доходов в период пандемии коронавируса являются семьи с детьми, поэтому для помощи им была выстроена целая программа поддержки. Градация финансовых выплат зависит от возраста ребенка: от нуля до полутора лет; от полутора до трех лет и от трех до семи лет.

Семьи с детьми до полутора лет могут претендовать на ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка. Для этого среднедушевой доход семьи должен составлять меньше двух прожиточных минимумов.

Для второй группы действуют те же условия. Семьи получают материальную помощь на каждого ребенка в размере одного прожиточного минимума ежемесячно, но из материнского капитала.

В третьей группе семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату на каждого ребенка в размере половины прожиточного минимума. Среди условий - среднедушевой ежемесячный доход должен составлять меньше прожиточного минимума.

Путин также напомнил, что из-за роста безработицы были существенно увеличены пособия. Кроме того, право на финансовую помощь имеют также врачи, а бизнес получил отсрочку по уплате налоговых отчислений.

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