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Путин объяснил необходимость внесения поправок к Конституции

Иван Линдеманн
14:00 17.12.2020
Путин объяснил необходимость внесения поправок к Конституции
© Фото: Пресс-служба президента РФ

«Все хорошо в срок, в свое время» - так охарактеризовал принятие поправок к Конституции РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

«Раньше многие вещи сделать было невозможно. Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений. Это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту. В этих условиях была принята Конституция», - напомнил президент.

Данная Конституция, по словам Путина, сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития.

«Но сейчас у нас другая ситуация. В соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и Основной закон - не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать. Например, социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. О чем мы говорим-то? Как можно было в 1993 году в Конституцию записать обязательство государства индексировать пенсии? Там не платили по полгода», - напомнил глава государства.

Сейчас же, по словам президента, ситуация другая - нужно не позволить сегодняшним и будущим руководителям не делать этого. Президент добавил, что фундаментальные основы экономики позволяют предоставлять гражданам социальные гарантии, значит, это должно быть зафиксировано в Основном законе страны.

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