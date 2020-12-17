В Харькове объявлен трехдневный траур по Кернесу

В Харькове объявили трехдневный траур в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Коронавирус и осложнения стали причиной смерти мэра. О заражении Кернеса стало известно еще в сентябре, долгое время он проходил лечение в Германии. Кернес был одним из самых ярких украинских политиков. После переворота в 2014 году пережил покушение, после которого был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Ему был 61 год.