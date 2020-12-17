Путин рассказал, когда откроют границы

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, когда откроются границы, закрытые из-за распространения коронавируса.

«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. Как только станет возможным, конечно, мы это сделаем», - сказал президент.

Глава государства отметил, что закрытые границы открывают возможности для развития внутреннего туризма. Он добавил, что в год за рубеж летают около 32 миллионов россиян и оставляют там около 35 миллиардов долларов.

«Если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово», - считает Путин.

Он добавил, что одной из пострадавших отраслей экономики стала авиация. И очень «важно разрешить летать к нам и нашим компаниям за границу», добавил президент.