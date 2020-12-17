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Путин рассказал, останется ли онлайн-образование в России навсегда

Анна Назайкина
13:38 17.12.2020
По словам президента РФ, онлайн-формат никогда не заменит личный контакт между учащимся и преподавателем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что онлайн-образование в России - это не навсегда, так как страдает качество обучения.

«Конечно, онлайн-система - это такой формат…никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого ещё очень долго не произойдёт»,- заявил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в школах все еще есть проблема с оборудованием, необходимым для онлайн-обучения.

«Проблема есть. Это касается “железа”. Не у всех есть компьютерное оборудование. Есть сложности с подключением к интернету. Есть такие сложности особенно в небольших населённых пунктах»,- отметил президент России.

Глава государства рассказал, что 2021 году все школы в Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже оборудована на данный момент, однако в будущем году в состояние готовности должны прийти все общеобразовательные учреждения.

Также Путин напомнил, что государство дважды в течение этого года поддерживало высшие учебные заведения в их работе в системе онлайн.

В условиях пандемии коронавируса дистанционное образование будет дальше использоваться и развиваться, добавил президент. Он также объяснил, что часто специалист узкого профиля, высокого класса не может поприсутствовать сразу в нескольких учебных заведениях, поэтому в таких случаях онлайн-система может быть полезна.

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