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Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса

Иван Линдеманн
13:28 17.12.2020
По словам президента РФ, это касается поддержания производства, решения социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

«Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Мы понимаем всю сложность ситуации, которая сложилась в Донбассе. И не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше», - сказал президент.

Также глава государства назвал большим достижением прекращение боевых действий в регионе, о чем стороны ранее договорились в Париже.

«Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано в плане политического урегулирования. Более, того официальные лица в Киеве публично много раз заявляли о том, что они не собираются выполнять минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений», - добавил глава государства.

Путин напомнил, что Минские соглашения подтверждены в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, значит, они приобрели силу международного закона.

«Поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стране, которая подписала этот документ», - отметил Путин.

По словам Путина, урегулирование неизбежно. Это произойдет рано или поздно, но вопрос когда. Президент России подчеркнул, что в значительной степени это зависит от властей Украины. С ними же связано и развитие отношений между Москвой и Киевом.

«Практически все предыдущие главы государств и предыдущий - Владимир Зеленский - приходили с лозунгами прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны, но в конечном итоге ничего не получается у них, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство, а когда находятся у власти - начинают немного колебаться», - подчеркнул президент РФ. 

По мнению Путина, украинским властям просто не хватает политического мужества.

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