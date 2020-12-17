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Google получил рекордный штраф за недостаточную фильтрацию в России

Светлана Иванова
13:31 17.12.2020
Три миллиона рублей штрафа получила американская транснациональная корпорация Google, который не удаляет из поисковой выдачи до 30% опасного контента.
Google получил рекордный штраф за недостаточную фильтрацию в России
© Фото: Photo Mix, Pixabay

Рекордные три миллиона рублей штрафа получила американская транснациональная корпорация Google. Соответствующее решение принял Таганский суд столицы. Компанию признали виновной  в  недостаточной фильтрации контента.

При этом при вынесении решения в отношении Google приняли во внимание, что факт неисполнения обязательств оператором правовой системы был зафиксирован повторно. Так, на компанию уже налагались штрафы в 500 тысяч (2018 год), 700 тысяч (2019) и 1,5 миллиона рублей (2020).

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 17 декабря 2020 года компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе Таганского суда.

В частности, в выдаче поисковых запросах в Google по-прежнему присутствуют интернет-ресурс, доступ к которым запрещен на территории страны. Речь идет о сайтах с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.

Роскомнадзор отмечает, что американский интернет-гигант не удаляет из поисковой выдачи до 30% опасного контента.

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