В стране и мире Большая пресс-конференция Владимира Путина Путин назвал расследование по «отравлению» Навального легализацией материалов спецслужб США Тамара Астапенкова Путин назвал расследование по «отравлению» Навального легализацией материалов спецслужб США © Фото: ТРК "Звезда" Владимир Путин назвал публикации об «отравлении» Алексея Навального не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. «Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое? И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб», - заявил президент РФ на пресс-конференции. Речь идет о материалах, в которых Навальный утверждает, что якобы знает имена восьми «сотрудников ФСБ», пытавшихся его «отравить». Также Владимир Путин считает, что находящийся на лечении в Германии блогер Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб. «Этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», - сказал Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика