Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»

Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как избежать использования мата во время общения. Этим секретом глава государства поделился на большой пресс-конференции.

«При падении секции батареи на ногу нужно говорить слово «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе русский язык достаточно богат, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли», - сказал президент.

Музыкант рассказал, что россиянам сложно избегать мата в повседневной жизни. В ответ Путин поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал ненормативную лексику хотя бы во время того, как задавал вопрос.

Из-за коронавирусных ограничений общение главы государства с журналистами и россиянами проходит в формате видеосвязи. Владимир Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарево. Телеканалы заложили около трех часов в сетках программного вещания на трансляцию ежегодной пресс-конференции. Почти 800 журналистов намерены задать вопрос президенту РФ.