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Путин пообещал внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты

Андрей Аркадьев
13:10 17.12.2020
Продукты питания в российских магазинах подорожали из-за падения рубля, отметил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress

Российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях это происходит по объективным причинам, что связанно с ростом цен комплектующих в связи с курсовой разницей.

«Некоторые товары мы собираем, мы закупаем за большее количество рублей, поскольку рубль немного просел. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Вот это, честно говоря, меня так и задело», - сказал Путин.

Президент также возмутился тем, что цены на хлеб и макаронные изделия растут, несмотря на то, что в России зафиксирован рекордный урожай за последние шесть лет.

Сегодня, 17 декабря Путин проводит 16-ю большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса она проходит в этом году в режиме видеоконференции. Часть журналистов находятся в одном зале с президентом в его резиденции в Ново-Огарево, часть - в Центре международной торговли.

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