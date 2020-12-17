Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые поднялась выше 21 тысячи долларов за одну цифровую единицу. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

По информации CoinMarketCap, аналитики которой высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 по московскому времени биткоин уверенно дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее эмиссией может заниматься кто угодно. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью компьютера.

Подобный способ «добычи» биткоина вызывает серьезные опасения экологов, которые неоднократно предупреждали о выбросе парниковых газов в атмосферу. За счет того, что во время майнинга производится большое количество вычислительных операций, он очень энергозатратен.

Еще несколько лет назад, отметили эксперты, суммарное энергопотребление от майнинговых ферм было сопоставимо с потреблением некоторых стран, например Ирландии. Однако за счет постепенного перехода от майнинговых ферм к облачным сервисам, когда человек не имеет собственного оборудования, а арендует его, ситуация улучшилась.