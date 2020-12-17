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Путин заявил, что мир не должен искать виновных в происхождении COVID-19

Анна Назайкина
12:55 17.12.2020
Также президент РФ считает, что необходимо объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Radek Petrasek, CTK, Globallookpress

Мир не должен искать виновных в происхождении коронавируса, а объединить усилия для борьбы с ним, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Также президент РФ заявил, что существует большое количество неподтвержденных данных касательно источника COVID-19.

«Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было», - заявил глава государства.

Кроме того, Путин считает, что необходимо снять санкции и торговые ограничения со стран, испытывающих трудности из-за пандемии коронавируса.


«Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике - и внутри своих стран, и во внешней политике, - надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей - вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных», - сказал российский лидер.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 74 600 619 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 52 332 835 пациентам, число летальных исходов от COVID-19 достигло 1 656 873.

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