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Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину

Анна Назайкина
12:00 17.12.2020
В результате пожара, произошедшего в ночь на вторник, погибли 11 человек.
Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину
© Фото: МЧС РФ

Владелица дома престарелых в Башкирии, где 15 декабря произошел пожар, признает свою вину, сообщили в Следственном комитете. Ранее она была арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия.

«Она осознает и признает свою вину», - сообщили РИА Новости в следственном органе.

По данным СК, обвиняемая с начала 2018-го по декабрь 2020 года организовала дом престарелых, где оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности, 14 пожилым постояльцам. Кроме того, сообщалось, что владелица учреждения осознавала это. В здании не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, нарушались правила эксплуатации обогревательных электроприборов.

Напомним, что во вторник в деревне Ишбулдино произошло возгорание в здании автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В результате пожара погибло 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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