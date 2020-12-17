Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вирус был обнаружен с помощью теста RTPCR, который проводят при появлении первых клинических симптомов.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», - отмечается в заявлении.

В общей сложности во Франции было зарегистрировано 2 465 126 случаев COVID-19. Подтверждено 186 004 случая выздоровления, 59 472 летальных исхода.