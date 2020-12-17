Путин заявил, что пока не делал прививку от коронавируса
По словам президента РФ, всеобщая вакцинация нужна.
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Владимир Путин признался, что пока не делал прививку от коронавируса. Но обязательно вакцинируется в будущем.
«Не вижу никаких причин не вакцинироваться, наша вакцина безопасная», - сказал президент РФ.
Глава государства отметил, что сейчас главная задача провести вакцинацию внутри страны.
«Всеобщая вакцинация нужна. Именно она должна создать общенациональный иммунитет», - сказал Путин.
Путин заявил, что российская вакцина хорошая. Но до сих пор не хватает заводов и оборудования для ее производства, отметил президент. Он уточнил, что их объемы будут наращиваться.