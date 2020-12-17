Путин заявил, что пока не делал прививку от коронавируса

Владимир Путин признался, что пока не делал прививку от коронавируса. Но обязательно вакцинируется в будущем.

«Не вижу никаких причин не вакцинироваться, наша вакцина безопасная», - сказал президент РФ.

Глава государства отметил, что сейчас главная задача провести вакцинацию внутри страны.

«Всеобщая вакцинация нужна. Именно она должна создать общенациональный иммунитет», - сказал Путин.

Путин заявил, что российская вакцина хорошая. Но до сих пор не хватает заводов и оборудования для ее производства, отметил президент. Он уточнил, что их объемы будут наращиваться.