Путин заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться из-за поправок к Конституции

Выборы в парламент России в 2021 году будут отличаться, в первую очередь, из-за принятых к Конституции поправок. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

«Парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства РФ. Теперь Госдума принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. Президент обязан подписать те кадровые решение, которые будут приняты парламентом», - сказал глава государства.

Все это, по словам президента, существенно повышает значимость депутатского корпуса и их ответственность перед страной.

Отвечая на второй вопрос, касающийся того, что старые политические тяжеловесы должны уступить место молодым, президент сказал, что это решают не новые партии, а граждане.