Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире большая пресс-конференция путина ТЕГИ

Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием от коронавируса

12:31 17.12.2020
Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием от коронавируса
Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием от коронавируса
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

По словам Путина, Россия адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса.

«У нас на момент начала пандемии, мы сразу среагировали на опережение и выиграли время на подготовку. Бы смогли быстро развернуть систему здравоохранения», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что удалось в короткие сроки развернуть противокоронавирусные центры.

«Сейчас их 277  тысяч развернуто за достаточно короткий срок, за это время мы построили 40 центов, 30 Минобороны построило достаточно быстро, и 10 сами регионы», - отметил Путин.

Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием, оказавшись первой страной в мире, которая начала производить вакцину. Более того, не было зафиксировано ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в РФ не выявлено.

«К таким масштабам оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. Конечно, наша система оказалась более эффективной. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз. Россия — первая страна в мире, которая изобрела и начала производить вакцин. И ни одного серьезного случая побочных явлений»,  — сообщил глава государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:22 Вопросы истории
Путин заявил, что Россия достойно отметила 75-летие Победы, несмотря на пандемию
11:42 В стране и мире
Видео
Собянин назвал Москву первым городом мира, запустившим вакцинацию от COVID-19
11:16 В стране и мире
Из платежек за услуги ЖКХ в Москве исчезнет страховка
10:52 В стране и мире
Видео
В горсовете Харькова выразили соболезнования в связи со смертью мэра Кернеса
08:11 В стране и мире
Видео
Яркий метеорит озарил утреннее небо над Миннесотой: видео
Популярное
Популярное
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца
Обнаружен первый в мире 2000-летний «компьютер»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.