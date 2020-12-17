Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием от коронавируса

По словам Путина, Россия адекватно отреагировала на угрозы пандемии коронавируса.

«У нас на момент начала пандемии, мы сразу среагировали на опережение и выиграли время на подготовку. Бы смогли быстро развернуть систему здравоохранения», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что удалось в короткие сроки развернуть противокоронавирусные центры.

«Сейчас их 277 тысяч развернуто за достаточно короткий срок, за это время мы построили 40 центов, 30 Минобороны построило достаточно быстро, и 10 сами регионы», - отметил Путин.

Путин сообщил о том, что Россия резко продвинулась вперед с противоядием, оказавшись первой страной в мире, которая начала производить вакцину. Более того, не было зафиксировано ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в РФ не выявлено.

«К таким масштабам оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. Конечно, наша система оказалась более эффективной. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз. Россия — первая страна в мире, которая изобрела и начала производить вакцин. И ни одного серьезного случая побочных явлений», — сообщил глава государства.