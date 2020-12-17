Песков назвал примерную продолжительность пресс-конференции Путина
Президент РФ с 2001 года ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что примерная продолжительность пресс-конференции Владимира Путина составит 3,5-4 часа.
«Будем ориентироваться на 3,5-4 часа пресс-конференции»,- заявил Песков.
Напомним, что началась традиционная большая пресс-конференция российского лидера. Из-за пандемии COVID-19 общение главы государства с журналистами и россиянами проходит в онлайн-формате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарево. Почти 800 представителей СМИ планируют задать вопрос президенту РФ.