Песков назвал примерную продолжительность пресс-конференции Путина

Напомним, что началась традиционная большая пресс-конференция российского лидера. Из-за пандемии COVID-19 общение главы государства с журналистами и россиянами проходит в онлайн-формате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарево. Почти 800 представителей СМИ планируют задать вопрос президенту РФ.

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