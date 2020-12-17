Путин заявил, что падение ВПП в России меньше, чем во всей Европе и США

На данный момент в России падение ВВП составляет 3,6% - это меньше, чем во всей Европе и США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Президент России сообщил, что в стране промышленное производство «просело» на 3%, в основном это произошло из-за нефти. Он отметил, что Россия начала слезать с «нефтегазовой иглы», поскольку уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов.

«Хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидным положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», - сказал Путин.

Глава государства сказал, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест. Президент выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на «докоронавирусные показатели».