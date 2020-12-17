Путин назвал главную проблему уходящего года

Уходящий 2020 год принес как плюсы, так и минусы. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

Президент России назвал главной проблемой пандемию коронавируса.

«Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах и перед глазами стоит, - пандемия коронавируса. Но это характерно не только для России, но и для всего мира. Мы хорошо знаем, что с инфекцией столкнулись уже более 70 миллионов человек, по данным ВОЗ. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни», - сказал глава государства.

Пандемия - это локдауны, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, добавил Путин.

«При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись (а их море, это море, океан везде - по всему миру расплескался), можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно - отчасти, может, даже лучше, чем в других странах мира», - уточнил президент РФ.

По словам президента, промпроизводство в России просело на 3%, в основном за счет нефти. Падение ВВП в стране сейчас 3,6%, что намного меньше, чем в Европе и США. Состояние банковского сектора РФ является удовлетворительным, а финансовая система устойчивой. Падение реальных доходов по итогам 2020 года, по словам президента, составит около 3%.

Также Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом угрозы и заявил, что отечественная система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем в медицина в других странах.