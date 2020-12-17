Трое осужденных сбежали из исправительного центра в Колпино

В поселке Маталлострой Колпинского района Санкт-Петербурга трое осужденных самовольно ушли с территории исправительного центра при ИК-5.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Звезде», что сбежавшие отбывали наказание в виде исправительных работ. Поэтому их самовольный уход не квалифицируется как побег. Тем не менее мужчин ищут и, скорее всего, в ближайшие часы они будут обнаружены.

По предварительной информации, отбывавшие наказание мужчины ночью взломали фанерную дверь в помещении изолятора, затем проникли на кухню и сбежали через окно. Осужденные могут перемещаться по территории исправительного центра и с разрешения руководства покидать территорию.