Крупнейшие банки сообщили о замене 50% пластиковых карт цифровыми

Сбербанк и ВТБ постепенно сокращают массовый выпуск пластиковых карт, предлагая их цифровые аналоги. Две крупнейшие российские финансовые организации планируют к концу 2023 году перевести в цифровой формат практически половину всех выпускаемых карт. В частности, речь идет о 50% (Сбербанк) и 40% (ВТБ).

Как рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, услуга «пластика как опции» появится уже в начале 2021 года.

«При заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в Интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC (бесконтактной технологией оплаты. - РБК). А «пластик», при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее», - сообщил Царев.

Во второй половине 2021 года аналогичным предложением клиенты смогут воспользоваться и при перевыпуске карт. Как пояснили в Сбербанке, сейчас финансовая организация выпускает более 10% виртуальных карт.

В ВТБ, в свою очередь, отметили, что спрос на цифровые карты только растет.

«В ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. Всего с начала года объем эмиссии превысил 300 тысяч штук», - рассказали в пресс-службе ВТБ.

Планы по развитию цифровых карт есть и у Газпромбанка, и у банка «Санкт-Петербург», и у «Хоум Кредит», передает РБК.

При этом в финансовых организациях подчеркивают, что многие клиенты по-прежнему предпочитают иметь пластиковую карту в своем распоряжении, даже активно применяя мобильные кошельки в качестве платежного инструмента.

Функционал банковских карт, выпускаемых в цифровом формате, и их собратьев «в пластике» практически не отличается. Для совершения платежей в магазинах нужно загрузить данные карты в мобильный кошелек - Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.