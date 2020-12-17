Собянин назвал Москву первым городом мира, запустившим вакцинацию от COVID-19
Мэр города отметил, что в настоящее время вакцину поставили уже около 15 тысяч человек.
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С понедельника, 21 декабря, дополнительные группы граждан смогут сделать прививку от коронавируса в Москве: это сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Мэр города отметил, что в настоящее время вакцину поставили уже около 15 тысяч человек.
«Москва - первый город мира, который начал вакцинацию», - добавил Собянин.
Глава города напомнил, что в Москве открыто 70 пунктов, где делают прививку. Записаться на ближайшие две недели можно через порталы mos.ru и emias.info, а также в инфомате поликлиники.